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18 Haziran 2018 12:01

Mamaklılar belediyede bayramlaştı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ilk mesai günü belediye personeli ve vatandaşla bayramlaştı.

Mamaklılar belediyede bayramlaştı

18 Haziran 2018 12:01

Başkanlık makamında yapılan programa gencinden yaşlısına personelinden esnafına çok sayıda Mamaklı katıldı. Geleneksel hale gelen bayramlaşma programına Akgül’ün yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Birlik ve beraberlik içinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Akgül, Mamak Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını, özverili ve fedakârca çalışarak ilçeyi daha da ileriye taşıdıklarını belirterek, “Bayram günleri birlik ve beraberliği pekiştirerek, dargınlıkları giderir. Birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara erişmek dileğiyle” dedi.


Bayramlaşmaya gelen misafirleri ile tek tek ilgilenen Akgül, minik konuklarını da unutmayarak, bayram harçlığı ve oyuncak hediye etti.




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