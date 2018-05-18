Mamak’ta dev iftar sofralarının ilki Yeşilbayır Mahallesi’nde kuruldu

Mahallelerin ortak noktalarının belirlenerek düzenlenen iftarların ilki Yeşilbayır-Şahapgürler Mahallesi’nde gerçekleşti.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftar programına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. İftar vesilesiyle Ramazan ayı boyunca mahalleleri ziyaret edeceklerini kaydeden Akgül, mahalle iftarları ile birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluğu pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkan Akgül, iftar öncesi masaları gezerek vatandaşların Ramazan’ını kutladı. Ramazanlarda paylaşma duygusunun ön plana çıktığını kaydederek, bu ayın sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın artmasına vesile olduğunu belirten Akgül, “Ramazan’ın ruhu bu sofralarda yaşanıyor. İnsanlar bu sofralarda birbirleriyle kaynaşıyor, aynı sofranın etrafında buluşup Ramazan’ın bereketini ve güzelliğini hep beraber yaşıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın Ramazan coşkusuna ortak olmak ve aynı manevi iklimi birlikte solumaktır. İftar davetimize katılarak soframızı zenginleştiren Mamaklılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İftar sonrası çocuklar için kukla gösterileri, Karagöz-Hacivat oyunu ve eğlenceli yarışmalar düzenlendi.