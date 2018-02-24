Kamu talimatlarla, yönergelerle, yönetmeliklerle dizayn edilir, ama kamunun çalışması duygusal tamirat ve tahkimatla olur. O yüzden sosyal diyalog önemli. Birlik Haber-Sen’i, böylesine kıymetli bir çalışmayı yapmasından dolayı kutluyorum” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Birlik Haber-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın nihai faydalanıcı, TRT Genel Müdürlüğü’nün paydaşlığı ile PTT’nin iştirakiyle başlattığı ve 9 aydır süren, "Türkiye Kamu İletişim Hizmetlerindeki Sosyal Ortakların Sosyal Diyalog Kapasitelerin Geliştirmesi Projesi”nin kapanışını Ankara’daki programla gerçekleştirdi.

Programda, Memur-Sen’in kuruluş aşamasından bahseden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, gündeme ilişkin açıklamarda bulunarak, bölgede oluşturulmak istenen terör koridoruna tepki gösterdi. Yalçın, konuşmasında programı düzenleyen Birlik Haber-Sen’i tebrik ederek, kamuda, “sosyal diyalog” ve “çalışma barışı” vurgusu yaptı.

"Memur-Sen, entelektüel bir sancının sonucu olarak kuruldu"

Türkiye’nin en zor süreçlerden geçtiği günlerde, kamu dünyasından Memur-Sen gibi değerli bir sesin ortaya çıktığını kaydeden Yalçın, kurulduğu günden bu yana Memur-Sen’in, milletin yanında ve milletin karşısında olanların karşısında durduğunu belirtti.

Geriye dönüp baktıklarında hafızalarda hiçbir zaman kötü bir iz bırakmamış olduklarını belirten Yalçın, Memur-Sen’in, entelektüel bir sancının sonucu ortaya çıkmış olduğunu vurguladı. Yalçın, “Kuruluşumuzda imzası olan Akif İnan, 7 Güzel Adam’dan olan, bir çok okula ve projeye ismi verilen, Kudüs Şairi olarak bilinen, iyi edip, iyi şair olan bir adamdı ve Memur-Sen’i kurarken de tüm bu birikimini yansıtmıştı. Memur-Sen, soldaki yalan sağdaki ziyan sendikacılığın aksine, yeni bir soluk olarak ortaya çıkmış ve değerleriyle bu alana değer ve kalite katmıştır” ifadelerini kullandı.

" Terör birlikleri, yeni konvansiyonel silahlar olarak kullanılıyor"

“Türkiye, dünyada bulunduğu konum itibariyle kilit taşıdır ve coğrafyaların barış içerisinde yaşaması için mihenk noktasıdır” diyen Yalçın, “Yüzyıl önceki projeler bugün de yapılmaya çalışılıyor. Doğu Guta’daki katliamlar durmak bilmiyor. Milyonlarca insan yerlerinden ediliyor, gıdaya muhtaç hale getiriliyor. Türkiye ise bölgede emperyalizme karşı mücadelesini veriyor. Bölgede terör koridoru oluşturmak isteyenlere karşı büyük bir adım atıyor. Terör birlikleri, yeni konvansiyonel silahlar olarak kullanılıyor ve bölgede yeni dizaynların araçları olarak görünüyor. Bölgedeki tüm bu gelişmeler, yüzyıllar öncesine, büyük İsrail projesine dayanıyor. ABD’nin bu konudaki tavrını ve girişimlerini herkes görüyor” açıklamasında bulundu.

Memur-Sen’in milyonlarca kamu çalışanının alın teri için çalıştığını söyleyen Yalçın, “Memur-Sen yalnızca üyesi olan 1 milyon kamu çalışanını düşünmüyor. 3 milyon memur, 2 milyona yakın emekli kamu çalışanı toplamda 5 milyon insan. 4 kişilik bir aileden hesaplarsak 20 milyon. Memur-Sen 20 milyon insanın sorumluluğunu üzerinde taşıyan bir teşkilattır. Bu yüzden, yükümüz ağır sorumluluğumuz büyük” ifadelerini kullandı.

"Memur-Sen, çözümleri alt alta koyarak, insanların problemlerini çözüyor”

Türkiye’nin büyümesinin, adalete ve milli gelirin doğru taksimata bağlı olduğunu belirten Yalçın, “Biz bu dağılımın doğru bir şekilde yapılması için ter akıtıyoruz. Geniş sosyal kesimlerin dağılımdan hakkını alması için çabalıyoruz. Özelde üye, genelde herkese hitap ediyoruz. Bunun sonucunda da insanlardan gerekli teveccühü görüyoruz. Sendikal mücadelemiz büyüyerek, güçlenerek devam ediyor. Bazıları, sorunları alt alta koyarak, sorunları şişirerek kendilerine alan açıyor, oysa Memur-Sen, çözümleri alt alta koyarak, insanların problemlerini çözüyor” dedi.

Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kamuda tatlı rekabeti tetiklerseniz, başarıyı ödüllendirirseniz, diyalogu artırırsanız, güveni tesis ederseniz, çalışma barışını tahkim ederseniz aşılmayacak hiçbir sorun yoktur. Kamu talimatlarla, yönergelerle, yönetmeliklerle dizayn edilir ama kamunun çalışması yönetmelik ve talimatla değil, duygusal tamirat ve tahkimatla olur. O yüzden sosyal diyalog önemli. Birlik Haber-Sen’i, böylesine kıymetli bir çalışmayı yapmasından dolayı kutluyorum."

" Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen Olarak, Sosyal Diyaloğa Önem Veriyoruz"

Proje kapsamında yapılan eğitimler ve çalıştaylar sonucunda raporlar ve kitapçıkların hazırlandığını kaydeden Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, “Bu raporlar ve kitapçıkların yaygın bir şekilde dağıtımını yapacağız. Bu Proje kapsamında bizlere destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanlığına, Merkezi Finansa, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğüne, TRT Genel Müdürlüğüne hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca projemize büyük katkı sunun PTT A.Ş. Genel Müdürü Kenan Bozgeyik Beye, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Beye, Genel Başkan Yardımcılarıma, iki kurumumuzun da Genel Müdür Yardımcılarına projede emeği bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.

“Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen olarak, sosyal diyaloğa önem veriyoruz” diyen Budak, “Bizler, birilerinin aksine yakıp yıkan çatışmacı, sınıf esasına dayalı bir sendikacılık yerine; uzlaşmaya dayalı ve sosyal diyalogun ön planda olduğu bir sendikacılık anlayışına önem veriyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz. El ele vererek hem milletimizi kalkındıracak; hem de ekmeğimizi büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Programa, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Birlik Haber-Sen üyeleri, Çalışma Bakanlığı, TRT ve PTT bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.