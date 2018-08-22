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22 Ağustos 2018 10:08

MHP heyetinden AK Parti’ye bayram ziyareti

Kurban Bayramı nedeniyle MHP heyeti AK Parti Genel Merkezine gelerek bayramlaştı.

MHP heyetinden AK Parti’ye bayram ziyareti

22 Ağustos 2018 10:08


AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Secim İşleri Başkanı Ülperen Bozdağ’dan oluşan heyet, bayram ziyareti için gelen MHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Depboylu ile Fatih Çetinkaya ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı.


Her iki heyet de birbirlerinin bayramlarını tebrik edip iyi dileklerde bulunurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile hemşehri olduklarını hatırlatarak, yeni göreve geldiğinde Bahçeli’nin kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi. Sarıeroğlu konuşması esnasında “Cumhur İttifakı olarak başarılı bir sürece imza attık” ifadelerini kullandı.


Sarıeroğlu, konuklara cezerye ve şalgam ikram etti.




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