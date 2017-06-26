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26 Haziran 2017 11:01

MHP’den AK Parti’ye bayram ziyareti

MHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti’ye ziyarette bulundu.

MHP’den AK Parti’ye bayram ziyareti

26 Haziran 2017 11:01


AK Parti’de siyasi partiler ile bayramlaşma, Genel Merkezde ilk olarak CHP ile gerçekleştirildi. Ardından MHP’den gelen heyetle bayramlaşıldı. MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, MYK üyeleri Kadir Şekerci ve Mesut Çelik, ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları Mali ve İdari İşler Başkanı Pınar Doğan Aksoy, Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özbey ve MKYK üyesi Asuman Erdoğan tarafından ağırlandı.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, içinde bulunduğumuz zaman dilimini pek umutla karşılayamadıklarını ama umudun her zaman olduğunu ifade ederek, "Siyasi partilerin böyle dönemlerde uzlaşmayı sağlaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.


Referandumdan sonra uyum yasaları ile iç tüzük değişikliğine MHP’nin destek vereceğini Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiğini hatırlatan Ayhan, ekonomik anlamda bir takım endişelerinin olduğunu dile getirerek, "Milli gelirin dolar bazında düştüğünü, büyümenin istihdam oluşturmadığını, işsizlik sorununun çözülemediğini, tasarruflarda bir problem olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Meclise getirilen ve uygun bulunan her türlü teklife destek vereceğiz" şeklinde konuştu.




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