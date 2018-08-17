Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 14:33

Milli Eğitim Vakfı Başkanı Özçukurlu son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu 76 yaşında vefat eden Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özçukurlu, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Eğitim Vakfı Başkanı Özçukurlu son yolculuğuna uğurlandı

17 Ağustos 2018 14:33


Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özçukurlu, 11 Ağustos 2018’de geçirdiği kalp krizi nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özçukurlu, dün vefat etti. Özçukurlu için Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Özçukurlu’nun ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu ve eğitim camiasından çok sayıda kişi katıldı.


Özçukurlu’nun naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Cebesi Asri Mezarlığı’na götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç