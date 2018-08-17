Milli Eğitim Vakfı Başkanı Özçukurlu son yolculuğuna uğurlandı

Milli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özçukurlu, 11 Ağustos 2018’de geçirdiği kalp krizi nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özçukurlu, dün vefat etti. Özçukurlu için Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Özçukurlu’nun ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu ve eğitim camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Özçukurlu’nun naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Cebesi Asri Mezarlığı’na götürüldü.