Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Somali ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve diğer yetkililerle birlikte, resmi temaslarda bulunmak üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya gitti.

Bakan Akar, Somali Uluslararası Havalimanında Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Culid Muhammed, Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dahir Adan Elmi ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar tarafından karşılandı.

Bakan Akar, ardından Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Fermacu ile bir araya geldi. Daha sonra Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin de katılımıyla heyetler arası görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Bakan Akar, Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar'ı makamında ziyaretinin ardından Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının konuşlandığı Anadolu Kışlasına geçerek incelemelerde bulundu.