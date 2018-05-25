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25 Mayıs 2018 09:47

Minikler gönüllerince eğlendi

Mamak Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Prof.

Minikler gönüllerince eğlendi

25 Mayıs 2018 09:47

Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlediği Okul Öncesi Eğitim Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.


İlçede bulunan 7 anaokulundan bin 2 yüz öğrencinin katıldığı şenlikte minik öğrenciler gönüllerince eğlendi. Akrobasiden balon gösterisine, halk oyunlarından modern dansa kadar birçok etkinliğin gerçekleştiği şenliğe, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve çok sayıda veli katıldı.


Çocuklara en iyi ortamda en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Polat, "Tabii ki bu hizmet anlayışı fiziki alanlarda sınırlı kalmamalı. Çocuklarımızı manevi, sportif, sosyal ve kültürel anlamda da en iyi şekilde yetiştirmek bizlere düşen bir görev" dedi.



Öğrendiklerini sergilediler


7 farklı anaokulunun katılımıyla eğlenceli bir ortamda geçen şenlikte, öğrencilerin bir yıl içinde öğrendiklerini sergileme imkanı bulduğunu belirten Başkan Akgül, "Eğitimin temeli ne kadar sağlam olursa, gelecekte ülkemiz adına gençlerimiz adımlarını çok daha bilinçli atacaktır” diye konuştu.




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