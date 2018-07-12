MİT Başkanlığı, FETÖ’cü teröristlere göz açtırmıyor. Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlarına devam eden MİT Başkanlığı, FETÖ üyelerinden 2 kişiyi daha yurt dışında yakaladı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda İsa Özdemir Azerbaycan’da, Salih Zeki Yiğit ise Ukrayna’da yakalandı. Yakalanan 2 terörist bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul’a getirildi.

İsa Özdemir hakkında Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince arama kaydı bulunuyor

Özel uçakla Atatürk Havalimanı’na getirilen FETÖ mensupları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı bulunuyor. FETÖ üyesi İsa Özdemir’in terör örgütünün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüttüğü ve FETÖ’nün "Azerbaycan kasası" olarak da görev yaptığı bildirildi. Bakü’de terör örgütü adına inşaat sektöründe faaliyet yürüten Avro 2000 firmasının sahibi olan Özdemir hakkında Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince arama kaydı bulunuyor.

Salih Zeki Yiğit hakkında Mersin Sulh Ceza Mahkemesince arama kaydı bulunuyor

Ukrayna’da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit’in ise Mersin’de FETÖ’ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlendi. İş adamlarından "himmet" adı altında topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer eden Yiğit’in 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yiğit hakkında Mersin Sulh Ceza Mahkemesince arama kaydı bulunduğu öğrenildi.