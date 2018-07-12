Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 17:17

MİT FETÖ’cü 2 teröristi Türkiye’ye getirdi

FETÖ ile mücadelede aralıksız şekilde operasyonlarına devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, haklarında arama kararı bulunan FETÖ’cü 2 teröristi yurt dışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

MİT FETÖ’cü 2 teröristi Türkiye’ye getirdi

12 Temmuz 2018 17:17


MİT Başkanlığı, FETÖ’cü teröristlere göz açtırmıyor. Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlarına devam eden MİT Başkanlığı, FETÖ üyelerinden 2 kişiyi daha yurt dışında yakaladı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda İsa Özdemir Azerbaycan’da, Salih Zeki Yiğit ise Ukrayna’da yakalandı. Yakalanan 2 terörist bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul’a getirildi.



İsa Özdemir hakkında Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince arama kaydı bulunuyor


Özel uçakla Atatürk Havalimanı’na getirilen FETÖ mensupları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı bulunuyor. FETÖ üyesi İsa Özdemir’in terör örgütünün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüttüğü ve FETÖ’nün "Azerbaycan kasası" olarak da görev yaptığı bildirildi. Bakü’de terör örgütü adına inşaat sektöründe faaliyet yürüten Avro 2000 firmasının sahibi olan Özdemir hakkında Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince arama kaydı bulunuyor.



Salih Zeki Yiğit hakkında Mersin Sulh Ceza Mahkemesince arama kaydı bulunuyor


Ukrayna’da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit’in ise Mersin’de FETÖ’ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlendi. İş adamlarından "himmet" adı altında topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer eden Yiğit’in 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yiğit hakkında Mersin Sulh Ceza Mahkemesince arama kaydı bulunduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç