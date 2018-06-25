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25 Haziran 2018 10:39

Mülkiye Kültür Merkezinde sona yaklaşıldı

Koruma Kurulu kararı ile yıkılarak yeniden yapılan Mülkiye Kültür Merkezinin içerisi genişletilerek yeni alanlarıyla Ankaralıların hizmetinde olacak.

Mülkiye Kültür Merkezinde sona yaklaşıldı

25 Haziran 2018 10:39

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ’’Yıllarca Ankara’nın merkezinde Türkiye’nin siyasi tarihine tanıklık eden, birçok aydını, sanatçıyı, yazarı, gazeteciyi ağırlayan ancak yıpranmışlığı nedeniyle atıl duruma gelen misafirhaneyi aslına uygun bir şekilde yeniledik’’ dedi.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin topluluğu Mülkiyeliler Birliği ile imzaladığı protokol ile Ankara’ya yeni bir kültür merkezi kazandırdı. Mülkiyeliler Birliğinin Kızılay’ın en işlek caddesi Yüksel’de yer alan tarihi misafirhanesi, Çankaya Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile kültür merkezine dönüştürüldü. Kültürel hazine niteliğindeki binanın korunmasını ve geleceğe aktarılmasını amaçlayan protokol ile bina aslına uygun şekilde yeniden yapıldı. Dış görüntüsüne sadık kalınarak yapılan yenileme işleminde iç mekanlarda bir takım genişletme çalışmaları oldu. Yapı tamamlanınca bilim, kültür ve sanat alanı olarak yeniden Mülkiyelilere ve Ankaralılara hizmet verecek adı ise Mülkiye Kültür Merkezi olacak. Proje kapsamında giriş katta sergi salonu ve kafe, birinci katta sanal kütüphane ve okuma salonu, ikinci kat tam alan 110 kişilik konferans salonu, üçüncü katta sanatsal faaliyetlerin olacağı atölyeler ve stüdyo yer alacak. Stüdyo’ya, yakın zamanda hayatını kaybeden 68 kuşağının önemli isimlerinden yazar, çevirmen ve yayıncı Oktay Etiman’ın ismi verilecek.


Projeye dair görüşlerini aktaran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ’’Halktan, emekten ve özgürlükten yana insanlar yetiştiren Mülkiye’nin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Yıllarca Ankara’nın merkezinde Türkiye’nin siyasi tarihine tanıklık eden, birçok aydını, sanatçıyı, yazarı, gazeteciyi ağırlayan ancak yıpranmışlığı nedeniyle atıl duruma gelen misafirhaneyi aslına uygun bir şekilde yeniledik. Yapımı tamamlandıktan sonra kültür merkezi olarak hizmet verecek bina, bölgenin canlanmasına da katkı sağlayacak’’ ifadelerini kullandı.




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