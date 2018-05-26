TED Ankara Koleji İncek Kampüsü Spor ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, müziğin farklı türleri geniş bir yelpazede izleyenlerle buluştu.

Müzik Gecesi’nin birinci bölümünde şef Burcu Ünal ve müzik öğretmenlerinin yönetimindeki korolar, Türkçe ve İngilizce şarkılarla sahne aldı. Şarkı aralarında gerçekleştirilen ritim gösterileri geceye renk kattı. Programın koro bölümü Zülfü Livaneli’ye ait Güneş Yeniden Doğacak adlı eserle son buldu.

Gecenin ikinci bölümünde şef Dilay Akarcalı yönetimindeki Gençlik Senfoni Orkestrası konser verdi. Bir pasodoble olan Amparito Roca adlı eserle başlayan konser, müzikallerden şarkılar ve film müzikleri ile devam etti. Orkestranın yorumladığı Zeybek ve Atabarı düzenlemelerine okulun halkoyunları ekipleri de eşlik ettiler. Beğeniyle izlenen Müzik Gecesi, Biz Atatürk Gençleriyiz ve Kolej Marşı ile son buldu.