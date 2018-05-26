Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 11:44

Müzik gecesinde TED Ankara Koleji Gençlik Senfoni Orkestrası ve Koroları konseri

TED Ankara Koleji öğrencilerinden oluşan Gençlik Senfoni Orkestrası ve Koroları, 25 Mayıs akşamı düzenlenen Müzik Gecesi’nde velilere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Müzik gecesinde TED Ankara Koleji Gençlik Senfoni Orkestrası ve Koroları konseri

26 Mayıs 2018 11:44

TED Ankara Koleji İncek Kampüsü Spor ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, müziğin farklı türleri geniş bir yelpazede izleyenlerle buluştu.


Müzik Gecesi’nin birinci bölümünde şef Burcu Ünal ve müzik öğretmenlerinin yönetimindeki korolar, Türkçe ve İngilizce şarkılarla sahne aldı. Şarkı aralarında gerçekleştirilen ritim gösterileri geceye renk kattı. Programın koro bölümü Zülfü Livaneli’ye ait Güneş Yeniden Doğacak adlı eserle son buldu.


Gecenin ikinci bölümünde şef Dilay Akarcalı yönetimindeki Gençlik Senfoni Orkestrası konser verdi. Bir pasodoble olan Amparito Roca adlı eserle başlayan konser, müzikallerden şarkılar ve film müzikleri ile devam etti. Orkestranın yorumladığı Zeybek ve Atabarı düzenlemelerine okulun halkoyunları ekipleri de eşlik ettiler. Beğeniyle izlenen Müzik Gecesi, Biz Atatürk Gençleriyiz ve Kolej Marşı ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç