Nesibe Aydın’da çalışmalar sürüyor

Gaziantep’in en donanımlı kampüsü olmayı hedefleyen Nesibe Aydın Gaziantep Okullarında inşaat çalışmaları devam ediyor. Gaziantep’in merkezi yerlerinden biri olan 15 Temmuz Mahallesi bölgesinde, 15 bin 600 metrekarelik bir alanda devam eden ve Mart 2019’da tamamlanması hedeflenen projenin içerisinde 60 derslik, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzu, konferans salonu, kütüphaneler, laboratuvarlar ve yaklaşık 10 bin metrekarelik bir yeşil alan olacak.

Kampüs çalışmalarının devam ettiği inşaat alanını ziyaret eden Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, şunları söyledi:

"Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak 34 yıldır eğitim alanında büyük başarılara imza atıyoruz. Bu başarının en büyük sırrı planlı, disiplinli ve başarı odaklı eğitim felsefemizi, kurum olarak benimsemiş olmamızdır. Ankara okullarımızın ardından, Antalya ve Konya okullarımızın son yıllarda göstermiş olduğu üstün performans bu felsefenin bir sonucudur. Bu yıl faaliyete geçecek olan Kocaeli ve Mersin okullarımızla birlikte Eylül 2019 eğitime başlayacak olan Gaziantep Okullarımızın da bu başarıyı yakalayacağına yürekten inanıyorum."

"Gaziantep’in, Nesibe Aydın Okullarını heyecanla beklediğini biliyoruz. Şu anki en büyük çabamız, Gaziantepli ailelere söz verdiğimiz gibi, Eylül 2019 yılında okulumuzun eğitime başlamasıdır" diyen Aydın, "Bugün görüyoruz ki bu sözümü tutacak, okulumuzu söz verdiğimiz tarihte Gaziantepli velilerle buluşturacağız. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin önemli bir kısmı Ankara’daki okullarımızdan buraya atanacaklar. Ayrıca, Gaziantep’in önde gelen öğretmenleri ile görüşmelerimizi yaptık ve onlar da bir sonraki sene kadromuzda olacaklar" ifadelerini kullandı.