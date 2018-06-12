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12 Haziran 2018 11:30

Ördekli Park’ın simgesi tedavi altında

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri rutin kontrol sırasında fark ettiği yaralı ördeği merkeze getirerek tedavisine başladı.

Ördekli Park’ın simgesi tedavi altında

12 Haziran 2018 11:30


Bugüne kadar eşek, ördek, hamster gibi sokağa bırakılan birçok hayvana kapılarını açan Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi son iki haftadır yaralı bir ördeği ağırlıyor. Çankaya’nın simge parklarından Kuğulu ve Ördekli Park’ta bulunan kuğuların ve ördeklerin aylık rutin kontrolleri sırasında fark edilen hasta ördek, veterinerler tarafından barınakta bakıma alındı. Üreme organı ve ayağındaki yaralar nedeniyle tedavisi başlatılan ördek iyileştiğinde yeniden Ördekli Park’a bırakılacak.


Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi uzmanları her ay merkezde ortalama bin 500 hayvanı tedavi ediyor.




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