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20 Kasım 2017 18:30

Osmanlıspor, derbi hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 13.

Osmanlıspor, derbi hazırlıklarına başladı

20 Kasım 2017 18:30

haftasında cuma günü sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.


Osmanlıspor, Gençlerbirliği’yle oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmana Trabzonspor maçında adale sakatlığı yaşayan Tiago Pinto katılmadı.


Haftanın ilk antrenmanında Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular, sauna ve masaj yaptırırken diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla çalışmalara başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmasına geçen Başkent ekibi dar alanda top kapma oyunu oynadı. Antrenman oynanan çift kale maçla son buldu.




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