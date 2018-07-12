Osmanlıspor kuvvet ve taktik çalıştı

Yeni sezon hazırlıkları için Bolu’da kamp yapan mor-sarılılar, sabah antrenman sahasında çalışırken, akşam kampın yapıldığı otelde serbest bireysel antrenman yaptı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde sabah antrenmanında 1,5 saat çalışan ekip, ısınmaya yönelik oyunla başlayan antrenmanda daha sonra saha içerisine kurulu istasyonlarda kuvvet ağırlıklı çalışma yaptı. Sporcular, taktiğe yönelik oynanan oyunla antrenmanı tamamladı.

Mor-sarılılar akşam ise kampın yapıldığı Gazelle Otel’de bireysel antrenman yaptı.