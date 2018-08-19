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19 Ağustos 2018 12:34

Osmanlıspor yenileme antrenmanı yaptı

Spor Toto 1.

Osmanlıspor yenileme antrenmanı yaptı

19 Ağustos 2018 12:34

Lig’in ikinci haftasında Giresunspor’a sahasında 1-0 kaybeden Osmanlıspor, maçın ardından bugün rejenerasyon antrenmanı yaptı.


Lig’in ikinci haftasında sahasında Giresunspor’a 1-0 mağlup olan Ankara temsilcisi Osmanlıspor, bugün yenileme antrenmanı yaptı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri’nde antrenmana çıkan oyuncular 1 saat 20 dakika çalıştı. Giresunspor maçında uzun süreli forma giyen oyuncular düz koşunun ardından fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Maçta forma şansı bulamayan ve kısa süreli forma giyen oyuncular ise ısınma koşusunun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan mor-sarılı ekip antrenmanı sonlandırdı.




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