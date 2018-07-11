Osmanlıspor’da tempo değişmedi

Yeni sezon hazırlıklarının yapıldığı Bolu kampında 11. günü geride bırakan mor-sarılılar, tempo düşürmeden çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Günün ilk antrenmanına Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Bolu Termal Otel’in sahasında çıkan takım, 1 saat çalıştı. Core (vücut ağırlığıyla yapılan) antrenmanı ve blackroll çalışmasıyla başlayan idmanda daha sonra koşuya geçildi. 5’e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular, açma-germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı.

Sporcular akşam antrenmanına ise topla ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra istasyonlarda koordinasyon çalışmasında bulunan oyuncular, gruplar halinde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanın son bölümünde yarı sahada iki takım halinde taktiğe yönelik pas organizasyonlarında bulunan takım, soğuma koşusuyla antrenmanı sonlandırdı.