Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 20:58

Osmanlıspor’da tempo değişmedi

Bolu’da yeni sezon için hazırlıklarını devam ettiren Osmanlıspor’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Osmanlıspor’da tempo değişmedi

11 Temmuz 2018 20:58


Yeni sezon hazırlıklarının yapıldığı Bolu kampında 11. günü geride bırakan mor-sarılılar, tempo düşürmeden çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Günün ilk antrenmanına Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Bolu Termal Otel’in sahasında çıkan takım, 1 saat çalıştı. Core (vücut ağırlığıyla yapılan) antrenmanı ve blackroll çalışmasıyla başlayan idmanda daha sonra koşuya geçildi. 5’e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular, açma-germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı.


Sporcular akşam antrenmanına ise topla ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra istasyonlarda koordinasyon çalışmasında bulunan oyuncular, gruplar halinde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanın son bölümünde yarı sahada iki takım halinde taktiğe yönelik pas organizasyonlarında bulunan takım, soğuma koşusuyla antrenmanı sonlandırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç