Öz Taşıma-İş Sendikası 5’inci yaşını kutladı

Bu yolculukta zorlu günler geçirdik ama bizlere güvenenleri mahcup etmedik” dedi.

Öz Taşıma-İş Sendikası, 5’inci yılını düzenlediği etkinlikle kutladı. Programın açılış konuşmasını yapan Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, sendikalarının bugüne kadar verdikleri sendikal mücadeleden bahsederek, Gezi olayları sırasında rakipleriyle yaşadıkları zorlu süreçlere değindi. Bugünlere gelebilmek için inanç ve azimle çalışmaları gerektiğine inandıklarını aktaran Toruntay, "Ulaşım sektöründe 5 sendika var, biz bu sendikaların arasında birinci sıradayız. Bu mücadelede bize durmak yok, yola devam. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Birinci olduk diye yatıp uyuyacak halimiz de yok, bize daha büyük birincilikler yakışır. Sendikamızı, konfederasyonumuzu büyütmek, daha da büyütmek yakışır" şeklinde konuştu.

Sosyal sendikacılık alanında da lider olduklarını belirten Toruntay, “Geçen sene 900 öğrenciye eğitim yardımı yapmıştık, bu sene de bin 480 öğrencimize eğitim yardımı yapacağız. Bunun dışında her üyemizin çocuğunun sünnetinde gram altın gönderiyoruz. Üyelerimizin evlenen çocuklarına da düğünlerinde çeyrek altın takıyoruz. Biz üyelerimize yakın olursak, dertlerine ortak olursak büyürüz” diye konuştu.

Programda konuşan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ise, “Öz Taşıma-İş Sendikasının beşinci yaş gününü kutluyorum. Bu kadar kısa sürede büyük başarılar kazandı. Tüm imkansızlıklara rağmen yılmadan Hak-İş ahlakıyla çalışarak bugünlere gelen sendikamıza başarılar diliyorum” dedi.

Düzenlenen programa AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile sendika başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, pasta kesimiyle sona erdi.