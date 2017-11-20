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20 Kasım 2017 12:04

Öz Taşıma-İş Sendikası beşinci yılını kutluyor

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Rakip sendikaların başkan ve yöneticilerini de beşinci yılımızı kutlarken yanımızda görmek isteriz.

Öz Taşıma-İş Sendikası beşinci yılını kutluyor

20 Kasım 2017 12:04

Hep dediğim gibi biz rakibiz ama asla düşman değiliz” dedi.


Öz Taşıma-İş Sendikası, beşinci yılını kutlamaya hazırlanıyor. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “2012 yılının Kasım ayında kurduğumuz, bin bir emek ve fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz sendikamız, beşinci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Yeni genel merkez binamıza taşınmamız sonrası hızlı bir şekilde kurumsallaşma çalışmalarımıza da başladık ve hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Genç bir sendikayız, genç bir ekibiz ama ciddi anlamda özveri ile çalışan, yılların birikimi ve tecrübesiyle yol alan bir sendikayız. Sonuçlar da zaten bunu gösteriyor ki, sektörümüzün birinci sendikasıyız. İnşallah bu başarımız, yüreğimizdeki hizmet sevdasıyla beraber çoğalır ve gücümüzün yettiği yere kadar devam eder. Bizler burada üyelerimizin emanetine sahip çıkmaya çalışan kişileriz. Allah nasip ettiği sürece de bu emanete var gücümüzle sahip çıkacağız” dedi.


22 Kasım Çarşamba günü Genel Merkez Konferans Salonu’nda beşinci yıllarını kutlayacaklarını ifade eden Toruntay, “Tüm üyelerimizi, dostlarımızı bekliyoruz. Bizim kapımız herkese açık, rakip sendikaların başkan ve yöneticilerini de beşinci yılımızı kutlarken yanımızda görmek isteriz. Hep dediğim gibi biz rakibiz ama asla düşman değiliz” şeklinde konuştu.




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