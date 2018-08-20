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20 Ağustos 2018 15:24

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay’dan bayram mesajı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "İslam toplumlarında ve ülkemizde yaşanan tüm sıkıntıların sona ermesi temennisiyle, başta kıymetli üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay’dan bayram mesajı

20 Ağustos 2018 15:24


HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurban Bayramı’nın cömertlik, dayanışma ve yoksulların sevindirilmesi anlamına geldiğini belirten Toruntay, "Ülkemiz farklılıkları zenginlik kabul eden, barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik gibi değerlerle yoğrulmuş köklü bir medeniyetin temsilcisidir. Ülkemizde yaşayan her insanımız, eşit hak ve menfaatlere sahip vatandaşlar olarak, ülkemizin sadece geçmişine değil, geleceğine de ortaktır. Bu yüzden ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları görmeli ve geleceğimiz için, ülkemiz için tıpkı bayramlarda olduğu gibi bir ve beraber, her daim yan yana olmalıyız. Hamasetten kaçıp, ülkemizi ileriye götürmek için var gücümüzle çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.


Toruntay, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta kıymetli üyelerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, yola çıkacak vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve kuralları göz ardı etmemelerini diliyorum” dedi.




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