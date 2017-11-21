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21 Kasım 2017 13:51

(Özel haber) Başkent’te bir otomobil dükkanın camından içeri girdi: 1 yaralı

Ankara’da bir bayan sürücünün hakimiyetindeki otomobilin kontrolden çıkarak kasap dükkanının camından içeri girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

(Özel haber) Başkent’te bir otomobil dükkanın camından içeri girdi: 1 yaralı

21 Kasım 2017 13:51


Güvenlik kameralarına da yansıyan olay, saat 11.00 sıralarında Başkent’in Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BV 4009 plakalı otomobil sürücüsü İnci B., Sinan Caddesi üzerinde seyir halindeyken önüne aniden çıkan Uğur Çetin hakimiyetindeki 06 M 5322 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden İnci B. cadde üzerinde bulunan bir kasap dükkanının camından içeri girdi. O esnada kapı önünde bulunan Ahmet Ş. isimli kişi olayda ağır yaralanırken, yaralıyı gören vatandaşlar olayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı en yakın hastaneye kaldırdı.


Kasap dükkanında çalışanlar, “Olay aniden oldu ne olduğunu anlamadık. Ustamız yaralandı. Bir anda şok olduk” dedi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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