(Özel Haber) Böceklerden kurtulayım derken sağlığınızdan olmayın

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte böcek türlerinde artış yaşanmaya başlandı. Kişiler haşere mücadelesi için bireysel yöntemlere başvurmayı tercih edebiliyorlar. Sağlık kuruluşlarının onaylamadıkları ve tavsiye etmedikleri bireysel mücadele, böcekler ve haşerenin yok olmasını sağlamayı zorlaştırdığı gibi kullanılan ilaçlar veya yapılan iş sırasında karşılaşılan sorunlar nedeniyle uzmanlar böceklerden kurtulayım derken sağlığın tehlikeye atılmaması noktasında uyardı. Konu ile ilgili bilgi veren haşere ve böcek ilaçlama konusunda faaliyet gösteren firmanın yetkilisi Hakan Öcal, “Böcekler insan sağlığını tehdit eder. O sevimli bazen görüp üzerine basmamak için durduğumuz, bazen de elimize alıp sevdiğimiz bu tür böcekler maalesef insan sağlığına zararları var. Şark hamam böcekleri kanalizasyonda yaşıyor. Taşıdıkları mikropları insanlara bulaştırıyor ve hastalanmamıza neden olabiliyorlar. Böcekler yiyeceklerimize, yaşam alanlarımıza ortak oluyorlar” dedi.

"Haşerenin giremeyeceği ev yoktur"

Havaların ısınmasıyla birlikte böceklerde ev ve iş yerlerinde artışların gözlendiğini ifade eden Öcal, şunları kaydetti:

“Baharın gelip havaların ısınmasıyla birlikte şark hamam böceği bulundukları ortamın ısınmasıyla birlikte gün yüzüne çıkmaya başlıyorlar. Bu sere içerisinde böcekler ev, iş yerlerini istila etmeye başlıyor. Haşerenin giremeyeceği ev yoktur. Bu böcekler lavaboların giderlerinden geldiği gibi sebze, meyve alındığı zaman taşınma yöntemiyle de gelebilirler. Bunu engelleyemezsiniz. Bizim önerimiz ev, iş yeri ve sitelerde yılda iki defa ilaçlama yapılması gerekiyor. Kokusuz ve kalıcı yöntemle yapıldığı takdirde sonuç alacaklardır. Özellikle nisan, mayıs, diğeri ise eylül ve ekim aylarında ilaçlama yapılmasını öneriyoruz.”

"Böceğin kaynağına inilmezse sorun çözülmez"

Haşere ilaçlama yöntemleri hakkında bilgi veren Öcal, “Alman hamam böceği olarak tabir ettiğimiz halk arasında kalorifer böceğinden kurtulmanın en etkili yolu maliyeti yüksek olsa da jel uygulamasıdır. Herhangi bir hazırlık yapmaya gerek yok. Kişilerin evleri terk etmesi durumu söz konusu değil. Evcil hayvanlara bir zararı da bulunmuyor. Jel uygulamasında kapı, menteşe, dolap arkaları bu kısımlara uyguluyoruz. Kalorifer böceğinin içerisinde alabileceği bir aktif foreman var. Böcek bunu yedikten sonra yuvaya gidip ölüyorlar. Diğer böceklerde ölüyü yedikleri için onlarda jele maruz kalıp ölüyorlar. Şark hamam böceğinde ise sprey uygulama yöntemi kullanıyoruz. Her şeyden önce kaynağa gitmek önemlidir. Kaynağa inmezseniz bu sorunlar ara ara devam etmesi sürecektir” dedi.

"Kokulu ilaçlama yönteminden uzak durun"

Kokulu ilaçlama yöntemini önermediklerini söyleyen Öcal, sözlerine şöyle devam etti:

“Firma olarak kokulu ilaç özellikle de kapalı alanda hiç kullanmıyoruz. Kokulu uygulama dediğimiz sivrisinek vb. türlere karşı bahar aylarında sırt atomizörleri ile uygulamalar yapılıyor. Kapalı alanda kullanılmasını biz önermiyoruz.”

"Merdiven altı firmalardan uzak durun"

Sağlık Bakanlığı onaylı firmalara yönlenmesi gerektiğini ifade eden Öcal, “2005 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı bünyesinde onların izin verdiği ehliyetli firmalar yer alıyor. Mesul müdür ve onunla birlikte ekip sorumlusu kişiler var. Aynı zamanda yetkilendirdiği firmalar yer alıyor. Vatandaşlarımız ilaçlama yapacaklarsa bu firmalara yönelmeleri gerekir. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz belgesiz çalışan, ne kullandığı belli olmayan firmalar ve kişilerden uzak dursunlar. Günümüzde yapılan yanlış uygulamalar yüzünden vatandaşlarımız zehirleniyor” diye konuştu.