Palandöken: "Anadolu, kültürlerin buluştuğu topraklardır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Anadolu bize yurt olmadan önce birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Göbeklitepe bu anlamda Anadolu'nun tarihinde hiç kuşkusuz en nadide yere sahip. Tarihin ilk zamanlarından bu yana kurulan tüm medeniyetlerin birikimini harmanlayarak bugüne getiren, kültürlerin buluştuğu topraklar diyoruz biz Anadolu'ya" dedi.

Palandöken, TESK, KOSGEB, TOBB ve TÜBİTAK ortaklığında Brüksel'de kurulan TuR&Bo Ofisi'nin 2018 yılı faaliyeti kapsamında Göbeklitepe ve Türk mutfağını tanıtmak amacıyla düzenledikleri "Göbeklitepe: Kültürlerin buluştuğu topraklar...Tarihten, gastronomiye" etkinliği nedeniyle AB Parlamentosunda açılış konuşması yaptı.

Palandöken Ahiliğin mesleki eğitim ve yeterlilikletinin hizmet ve ürün standartlarının temellerinin atıldığı bir dönem olduğunu belirterek "Bu ekonomik anlayışın temelinde çalışmak, üretmek, kalite, emeğe saygı, dayanışma, helal kazanç, helal lokma, yardımlaşma, israftan kaçınma gibi temel evrensel kurallar vardır. 14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçi İbn-i Haldun ‘coğrafya kaderdir' demiştir. Hiç şüphesiz ki her coğrafya kendi kültürünü ve her kültür de kendi mutfağını oluşturur. Böylece gelişen ve zaman içinde değişen mutfak kültürü, nesiller ve medeniyetler arasında aktarılarak birbirini etkiler. Anadolu'ya baktığımızda bereketli bir coğrafya ile karşılaşıyoruz. Anadolu'da Ahi sofralarında sohbetlerin edildiği, hayatın deneyimlerin paylaşıldığı ve günümüz esnaf ve sanatkarlarının temelleri atılmaktadır" diye konuştu.

"Göbeklitepe insanlığın ortak tarihidir"

Palandöken, Göbeklitepe'nin insanlığın ortak tarihi mirası olduğuna dikkat çekerek, ortak bir mirası ve tarihi paylaşan herkesin ortak bir geleceği de yine beraber kuracaklarına inandığını söyledi.

AB Parlamentosunda Avrupa Parlamentosu Üyesi İsmail Ertuğ'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Avrupa Parlamentosu Üyesi Nedzhmi Ali'nin yanısıra TC Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu da katıldı. Açılış konuşmalarından sonraki bölümde Göbeklitepe Kazı Başkanı Lee Clare ve Sanat Tarihçisi ve Gastronomi Araştırmacısı Nedim Atilla'nın sunumları ile toplantı sona erdi.

Toplantının ardından TuR&Bo ofisinde gastronomi şovları ile Göbeklitepe, Çatalhöyük, Aslantepe, Selçuklu, Osmanlı ve modern Türk mutfağı katılımcılara tanıtıldı.