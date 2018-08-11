Patlamış mısır eşliğinde Kabadayı

Sıcak yaz akşamlarını eğlenceli ve renkli hale getirmek isteyenleri Kalaba Kent Meydanı’nda buluşturan açık hava sinema akşamlarında yönetmenliğini Ömer Vargı’nın, senaristliğini Yavuz Turgul’un yaptığı 2007 yapımı Kabadayı filmi beyazperdeye yansıtıldı. Başrollerini Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu ve Aslı Tandoğan’ın paylaştığı film esnasında vatandaşlara mısır ikramı da yapıldı.

Vatandaşların birlikte film izlemenin keyfine vardığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Vatandaşlarımız açık hava sinemamıza bir hayli ilgi gösteriyor, bu da bizi çok memnun ediyor. Vatandaşlarımız Türk sinemasının birbirinden güzel filmlerini birlikte izlerken, gençler ve çocuklar da açık hava yaz sineması geleneğini tanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Açık hava sineması 9 Eylül’e kadar Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri akşam saat 21.00’de Keçiörenlilerle buluşmaya devam edecek. Yazlık sinemada bu hafta Muhsin Bey ve Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmleri gösterilecek.