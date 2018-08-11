Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 10:35

Patlamış mısır eşliğinde Kabadayı

Keçiören Belediyesinin nostaljik sinema atmosferini yaşattığı sinema akşamları dördüncü haftasında da Türk sinemasının birbirinden başarılı yapımlarını sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Patlamış mısır eşliğinde Kabadayı

11 Ağustos 2018 10:35


Sıcak yaz akşamlarını eğlenceli ve renkli hale getirmek isteyenleri Kalaba Kent Meydanı’nda buluşturan açık hava sinema akşamlarında yönetmenliğini Ömer Vargı’nın, senaristliğini Yavuz Turgul’un yaptığı 2007 yapımı Kabadayı filmi beyazperdeye yansıtıldı. Başrollerini Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu ve Aslı Tandoğan’ın paylaştığı film esnasında vatandaşlara mısır ikramı da yapıldı.


Vatandaşların birlikte film izlemenin keyfine vardığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Vatandaşlarımız açık hava sinemamıza bir hayli ilgi gösteriyor, bu da bizi çok memnun ediyor. Vatandaşlarımız Türk sinemasının birbirinden güzel filmlerini birlikte izlerken, gençler ve çocuklar da açık hava yaz sineması geleneğini tanıyorlar." ifadelerini kullandı.


Açık hava sineması 9 Eylül’e kadar Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri akşam saat 21.00’de Keçiörenlilerle buluşmaya devam edecek. Yazlık sinemada bu hafta Muhsin Bey ve Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmleri gösterilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç