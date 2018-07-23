Perakende sektöründe AVM - DER rüzgarı

Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren alışveriş merkezlerinin sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak, topluma artı değer katması için ekonomi, bilim, akıl, kültür, sanat, eğitim, spor, sosyal yaşam ve doğal yaşamı tanıtmak ve korumak, Ülkeyi kalkındırmak için sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, Sektörel çözüm ortaklıkları kurmak ve büyük bir hızla büyüyen Türkiye AVM sektörü’nün Ülke ekonomisine ve ülke halkına katkı sağlaması için faaliyetler yürütmek amacı ile kurulan AVM - DER ’ in organizasyonuna ilgi yoğundu.

AVM sektöründe 20.yılını geride bırakan AVM - DER Başkanı Tahir Çelik’in açılış konuşmasıyla başlayan organizasyon; Ankara ve Ankara dışından gelen AVM Genel Müdürleri ve AVM’lerin ayrılmaz bir parça olan perakende sektörünün temsilcilerinin konuşmaları ve sunumlarıyla devam etti.

Ticaret hacmini arttırması, kayıt dışılığın önüne geçmesi, vergi kayıplarının önlenmesi, istihdam sağlaması gibi konularda Ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayan AVM Sektörü için AVM - DER Başkanı Tahir Çelik, yapılan bu organizasyonların önemine dikkat çekti.

‘’Sektör hakkında konuşmanın, sorunları masaya yatırmanın sektörün sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için oldukça önemli olduğunu dile getiren Çelik alışveriş merkezlerinin açılış kapanış saatlerinin bile toplumu ilgilendiren önemli bir konu haline dönüştüğünü ve Ankara Valiliğin Ramazan Bayramı öncesinde almış olduğu ve resmi yazı ile bildirdiği Bayramların 1.günü alışveriş merkezlerinin kapatılması kararını Ramazan Bayramı için sözel olarak iptal edildiğini ancak kararın yürürlükte olduğunu ve benzer bir durumun Kurban Bayramında da söz konusu olduğunu söyledi. AVM-DER olarak Vali Bey’e alışveriş merkezlerinin hem insanların yaşamlarında büyük bir yer etmesi hem de kapatılmasının alışveriş merkezleri tarafındaki yükünün ağır olduğu gerekçesi ile alışveriş merkezlerinin açık kalmasını talep edeceklerinin altını çizdi.

AVM-DER’den yapılan açıklamada, ekonomik gelişiminin ve ticaretinin arttırılması için ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmaya hazırlanan ve bilinçli tüketim için bugünden çalışmalarına başlandığı belirtilerek, düzenlenen organizasyonla perakende sektörünün önemli temsilcilerinin sektör hakkında masaya yatırdıkları, organizasyon amacına ulaşarak sektör hakkında önemli paylaşımların yapıldığı bildirildi.