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21 Temmuz 2018 12:23

Polatlı’da şüpheli ölüm

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Yenimahalle’de erkek cesedi bulundu.

Polatlı’da şüpheli ölüm

21 Temmuz 2018 12:23


Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle’de bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Üzerinde kimlik bulunmayan şahıs çevredeki esnaf tarafından teşhis edildi. Yerde yatan kişinin Haymana’nın Çatak nüfusuna kayıtlı Recep Akkuş (30) olduğu tespit edildi.


Polatlı’da hamallık yaparak geçimini sağlayan ve evsiz olduğu için sokaklarda kaldığı öğrenilen Akkuş’un, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından tekme tokat dövüldüğü iddia edildi.


Savcılık tarafından şüpheli ölüm olarak değerlendirilen Recep Akkuş’un cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.




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