Popescu’nun emaneti Madalin ameliyat oldu

Ameliyat sonucu Madalin, bacağındaki tümörden kurtuldu.

Sabah saatlerinde belediye tarafından misafir edildiği Zübeyde Hanım Konukevi’nden, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Madalin, geçirdiği ameliyatla bacağındaki tümörden kurtuldu. 2 saat süren operasyonla sağlığına kavuşmaya bir adım daha yaklaşan Madalin, ameliyatın ardından odasına alındı. Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Ortopedi Profesörü Dr. Şafak Güngör, “Madalin’in sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Ameliyatı başarılı geçti” dedi.

Madalin’in tedavisine tümörden çıkacak sonucuna göre kemoterapi süreciyle devam edilecek.