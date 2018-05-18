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18 Mayıs 2018 10:02

Pursaklar’da nostaljik Ramazan akşamları başladı

Pursaklar Belediyesinin geleneksel Ramazan etkinlikleri Şehit Salim Akgül Parkı’nda başladı.

Pursaklar’da nostaljik Ramazan akşamları başladı

18 Mayıs 2018 10:02


Pursaklar Belediyesinin geleneksel Ramazan etkinlikleri bu yıl da şehir merkezindeki Şehit Salim Akgül Parkı ve 24 Mayıs’tan itibaren Saray’daki Selçuklu Şehir Meydanı’nda gerçekleşecek. Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte birbirinden renkli anlar yaşanıyor.


Geniş bir alanı kapsayan Şehit Salim Akgül Parkı ile Selçuklu Şehir Meydanı, Ramazan etkinlikleri için hazırlandı. Park içerisinde yer alan yarı açık amfi tiyatroda ise Türk tasavvuf konserleri, Hacivat-Karagöz, âşık-maşuk, illüzyon gösterileri ve konserler yer alıyor. İftardan sonra başlayan etkinlikler gece yarısına kadar devam ediyor. Konserler ise teravih namazı sonrası başlıyor. Ramazan etkinliklerinin ilk gününde Fatih Yardım sahne alırken, önümüzdeki günlerde Yusuf Güney, Mustafa Özcan, Ahmet Münir Akkuş, Hanifi Sezen, Cebrail Dede, Taha Bora Öge, Ahmet Şafak, Aysel Yakupoğlu, Hidayet Can, Nurullah Güneşdoğdu, Necip Karakaya Pursaklar halkı ile buluşacak. Etkinliklerin yapıldığı alanın güvenliğini ise Pursaklar Belediyesi zabıta ekipleri ile özel güvenlik personeli sağlıyor.




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