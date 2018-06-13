Ramazan ayında 3 kıtada 11 ülkeye yardım götürdüler

Fazıl Çağrı Kuş, Türkmen mülteci aileler için düzenledikleri iftar programında, “ANDA Kardeşe Vefa Derneği olarak yine bu zamanda üç kıtada on bir ülkede mazluma umut olma yolunda yine ilerledik” dedi.

Ramazan boyunca oruç ibadetinin toplumda yardımlaşma duygusunun pekişmesini sağlamasıyla insani yardım çalışmaları daha da hız kazandı. Ramazan ayı boyunca 3 kıtada 11 ülkeye insani yardım malzemesi ulaştıran ANDA Derneği, bu ramazan için son faaliyeti olan ‘Türkmen Ailelerle İftar Programı’nı Ankara’da gerçekleştirdi.

Derneğin genel merkez binasında gerçekleşen iftar programına, 25 Türkmen mülteci ailenin yanı sıra Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekili adayları ve üniversite öğrencileri katıldı. İftar yemeğinin ardından İHA muhabirine konuşan ANDA Derneği Genel Başkan Yardımcısı Av. Fazıl Çağrı Kuş, “ANDA Kardeşe Vefa Derneği olarak yine bu zamanda üç kıtada on bir ülkede mazluma umut olma yolunda yine ilerledik. Allah’a şükürler olsun ki ramazan dönemini son derece faydalı bir şekilde geçirdik. Özellikle Telafer ve Suriye bölgelerinde yardım paketlerimi ulaştırdık. Yine bu akşam 20 tane Türkmen ailelerimizin çocuklarıyla beraber ramazan yardımlarımızı dağıtıyoruz. Bu ramazanda yine Bosna Hersek’ten Moğolistan’a birçok yerde ramazan paketlerimi ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında 3 kıtada 11 ülkeye ulaştılar

Derneğin yardımları, ramazan ayı boyunca Avrupa’da Bosna, Kosova ve Sırbistan’a, Asya’da Suriye, Irak, Kuzey Kıbrıs, Kırgızistan, Kazakistan ve Moğolistan’a, Afrika’da ise; Tanzanya ve Nijer’e ulaştırıldı. Ayrıca Dernek, Fırat Kalkanı Harekatı’nın yapılmasının ardından Suriye’nin Kubbesin Kasabasında açtığı 400 kişilik Yatılı Yetim Okulunda ve Hatay Yayladağı ilçesinde bulunan 250 kişilik Yatılı Yetim Okulunda öğrenim gören öğrencilere de bayramlık elbise dağıttı.