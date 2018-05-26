Ramazanda ağız ve diş bakımına dikkat

Ağız kokusu sorunu yaşayanlara tavsiyelerde bulunan Diş Hekimi Songül Mirzaoğlu Yılmazer, Ramazan ayında dişlere her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Gün içerisinde ağzı mutlaka çeşitli aralıklarla su ile çalkalamak gerektiğini belirten D Dr. Yılmazer, "Yemek yeme sayısı düştüğünden dolayı ağzımızdaki asit-baz oranı buna bağlı olarak düşer. Bu da bakteri artımını sağlar. Oruç tutulmayan zamanlarda ara öğünler sayesinde ağız içindeki asit oranı düşerek denge sağlanmaktadır. Fakat oruçluyken ara öğün alma olmadığı için asit oranı artar. Bunun önüne de ağzımızı sürekli su ile çalkalayarak geçebiliriz. İftar ve sahurdan sonra dişlerimizi mutlaka fırçalamamız gerekmekte. Diş ipi kullanımı ve dilin fırçalanması da bakterilerin oluşumunu engelleme bakımından önemli. Ramazan ayı boyunca dil yüzeyi ve diş eti bölgeleri de iyi bir şekilde fırçalanarak temizlenmesi gerekiyor" dedi.

"Diş macunlarına dikkat"

Yılmazer, "Her diş macunu ağız kuruluğunu gidermez, bunun için özellikle oruç sırasında ağız kuruluğunu önlemek de ayrıca önem kazanır. Bu nedenle sahurda, dişleri, özellikle sodyum lauril sulfat içeren diş macunlarıyla fırçalamaktan kaçınılmalı. Diş macunlarına köpürme özelliği kazandıran sodyum lauril sulfat maddesi ağız kuruluğuna yol açar. Piyasada bulunan macunlarda bu maddeye sıklıkla rastlandığı için fırçalamadan sonra ağız bol su ile çalkalanmalı ya da fırçalama sonrası bir bardak su içilmeli" diye konuştu.

Gün içerisinde kahvaltı yapılmasa bile dişlerin sabah kalkıldığında mutlaka fırçalanması gerektiğini söyleyen Yılmazer, "Orucun bozulmasından korkan kişiler, dişlerini macunsuz da fırçalayabilir. Çünkü önemli olanın fırça ile mekanik temizlenmenin sağlanmasıdır. Ayrıca antiseptik gargaranın da kullanılması diş ve ağız temizliği açısından önemlidir" dedi.