“Reis Bey” ilk kez Devlet Tiyatroları Sahnesi’nde

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Necip Fazıl Kısakürek’in tiyatro eserlerinden “Reis Bey”i ilk kez tiyatro sahnesine taşıyor. Oyun, Ankara Devlet Tiyatrosu aracılığıyla 2018-2019 tiyatro sezonunun açılışında Küçük Tiyatro’da ilk gösterimini yapacak.

Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı ve Özer Tunca’nın yönettiği “Reis Bey” oyunu, bir çocuğu haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını anlatacak. Dekor tasarımını Tayfun Çebi’nin, kostüm tasarımını Funda Çebi’nin, ışık tasarımını Çetin Atay’ın ve müziklerini Oktay Köseoğlu’nun yaptığı oyunda; Osman Nuri Ercan, Zafer Güllü, Sevgi Tanrıverdi, Şemsettin Zırhlı, Çetin Azer Aras, Selma Bayraktargil, Şevki Çepa, Caner Kadir Gezener, Meliha Savaş, Levent Şenbay, Ercan Eker ve Savaş Tamer rol olacak.

Okuma provaları için ilk kez bir araya gelen ekibi ziyaret eden Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt oyunculara başarılar dilerken yeni sezonda oyunların yüzde 70’inin yerli eserlerden oluşacağını belirtti.

Kurt, Türk tiyatrosunun gelişmesini ve ilerlemesini çok istediğini de söyleyerek "Yeni yazarlara, yerli eserlere çok önem veriyoruz. Öbür türlü Türk tiyatrosunun gelişmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Oyun 2 Ekim Salı günü prömiyer yapacak.