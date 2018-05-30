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30 Mayıs 2018 12:52

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı KDK’ya taşındı

Ankara-Esenboğa E-sınav Merkezi’nde Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı’nın teknik aksaklıklar nedeniyle yapılamaması sebebiyle 20’ye yakın aday, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı KDK’ya taşındı

30 Mayıs 2018 12:52


26 Mayıs’ta Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde gerçekleştirilen Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı’nın Ankara-Esenboğa E-sınav Merkezi’nde teknik aksaklıklar nedeniyle yapılamaması sebebiyle 20’ye yakın aday KDK’ya başvurdu. Başvurucular, 26 Mayıs tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen sınava katılmaya hak kazanan 4 bin 500’e yakın adayın sınav merkezindeki teknik aksaklıklar nedeniyle sınavlarının iptal edildiğini ve ÖSYM Başkanlığının Ankara’daki sınavın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurduğunu kaydederek, İstanbul ve İzmir illerinde sınava giren adayların sınavı tamamladıkları göz önünde bulundurularak bu illerde sınavın iptali veya ertelenmesi yoluna gidilmediğini bildirdi. Bu durumun daha sonra Ankara’da sınava girecek adaylarla İstanbul ve İzmir illerinde sınava girmiş olan adaylar arasında hakkaniyetsizliğe neden olacağını belirten başvurucular, adaylara sorulacak soruların eşdeğer olması mümkün olmadığından değerlendirmede adaletsizlik yaşanacağını iletti. Ayrıca ilgili sınava Ankara dışından pek çok adayın katılım sağladığını, yol, yemek, barınma gibi masraflara girdiklerini bildiren başvurucular, adayların bu konudaki mağduriyetlerinin de giderilmesi gerektiğini belirtti. Başvurucular, sınavın adil olarak yapılabilmesi adına diğer iller dahil tüm adaylar için sınavın iptalini, yeni yapılacak sınavda e-sınav usulünden vazgeçilmesini, adayların maddi olarak uğradığı zararın tazmin edilmesini ve bir daha böyle mağduriyetler yaşanmaması adına yetkililerce gereğinin yapılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Şikayet başvurularını alan KDK, başvuruyu inceliyor.




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