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23 Haziran 2018 11:05

Şehidin emaneti yalnız bırakılmadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Hakkari Dağlıca’da, 2015 yılında PKK’nın hain pususu sonucu şehit düşen Astsubay Okan Taşan’ın emaneti oğlu Meriç’i, sünnet düğününde yalnız bırakmadı.

Şehidin emaneti yalnız bırakılmadı

23 Haziran 2018 11:05


Meriç Taşan için Keçiören’de düzenlenen sünnet düğüne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kapıda Mehter Takımı’nın marşlarıyla karşılandı. Sünnet düğününe katılan Ankaragücü taraftarlarının “Büyük Başkan” tezahüratları ile Şehit Astsubay Okan Taşan’ın oğlu Meriç’e hediyesini veren Tuna, daha sonra şehit ailesi ile birlikte oturarak sohbet etti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği ve hatıra fotoğrafları çektirdiği Tuna, sadece Şehit Okan Taşan’ın değil, tüm şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını kaydetti.



"Yalnız bırakmayacağız"


Şehit aileleri ve gazilerle her ortamda beraber olduklarını belirten Tuna, "Şehitlerimizin emaneti olan aileleriyle beraber olmak bizim en önemli görevimiz. Bugün de Dağlıca’da şehit düşen Okan Taşan kardeşimizin emaneti Meriç’in sünnetine katıldık. Şehitlerimizin emanetlerini asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.




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