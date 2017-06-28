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28 Haziran 2017 17:38

Şehit Jandarma Er Demirel, Ankara’da son yolculuğuna uğurlanıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesi kırsalında araçla intikal halindeki güvenlik güçlerine teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel, Ankara’da Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Jandarma Er Demirel, Ankara’da son yolculuğuna uğurlanıyor

28 Haziran 2017 17:38


Şırnak’ın Uludere ilçesi Elmalı Üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel, Ankara’da son yolculuğuna uğurlanıyor. Bekar olduğu öğrenilen 22 yaşındaki şehit için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene şehidin annesi Aliye, babası Mahir, kardeşleri Ali ve Mert’in yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehir Er Muhammed Furkan Demirel’in cenazesi, Altındağ Karacaören Mezarlığı’nda toprağa verilecek.




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