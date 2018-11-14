Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonundan Yalçın Topçu'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyelerini Beştepe'deki makamında ağırladı. Şehit ve gazilerin federasyon çatısı altında bir araya gelmelerini çok önemli bulduğunu belirten Topçu, “Günümüzde kaliteli demokrasiler her kesimi örgütlenmiş toplumlarla mümkün görülmektedir” dedi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyeleri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu makamında ziyaret etti. “Milletin evine, kendi evlerine gelip bizi ziyaret etmeleri, federasyon ile ilgili bilgilendirmeleri bizi onurlandırmıştır” diyen Topçu, “Vatan, millet, bayrak ve ezan için Allah'ın rızasını kazanmayı umarak canlarını ortaya koyan, gelecekte de, şimdi de insanımızın rol modeli olan şehit ve gazilerimiz Cenab-ı Hakk'ın şehitlik nasip ederek nurlandırdığı, gazilik nasip ederek onurlandırdığı kullarıdır; milletimizin alperenleri, gazi dervişleri ve serdengeçtileridir. Milletimiz için canlarını ortaya koyanların her türlü hukukları hamdolsun devletin ve milletin teminatındadır. Onların hamisi ise milletin ve ümmetin adamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi.

“Cumhurbaşkanlığımızın destekleri şehit yakınlarımız ve gazilerimizledir”

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonunun 25 Ekim 2018 tarihinde gaziler tarafından kurulduğunu belirten Federasyon Başkanı Levent Yücel, kendilerini kabul eden Topçu'ya teşekkür ederek, “Vatan uğruna can veren ve can verecekler için kurulan federasyonumuza her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın nezdinde Cumhurbaşkanlığımızın maddi ve manevi destekleri biz şehit yakınları ve gazilerimizce büyük bir değer olarak bilinmektedir” şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya federasyon fahri başkanlığı şilti ve mazbatası takdim edildi.