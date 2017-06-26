Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 12:37

Sincan caddelerinden gül kokuları yükseliyor

Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, daha yeşil bir Sincan için çalıştıklarını belirterek, ilçeyi mümkün olduğunca çiçeklendirerek güzel bir görüntüye kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Sincan caddelerinden gül kokuları yükseliyor

26 Haziran 2017 12:37


Sincan’da bahar aylarında açan lalelerin ardından şimdi de gül mevsimi yaşanıyor. Şehrin estetiğine önem veren ve bu alanda önemli çalışmalar yapan Sincan Belediyesi, ilçeyi çiçek bahçesine dönüştürüyor. Park ve refüjlere dikilen güller, yanından geçenleri kokusuyla adeta büyülüyor.


Daha yeşil bir Sincan için çalıştıklarını kaydeden Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "İlçemizi mümkün olduğunca çiçeklendirerek güzel bir görüntüye kavuşturmaya çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, dikim çalışmalarında mevsime uygun çiçekler kullanarak Sincanımızı güzelleştirmeyi sürdürüyor” şeklinde konuştu.


Sincan’ın en güzeline layık olduğunu söyleyen Tuna, gülün dalında güzel olduğunun da altını çizdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:15
  • Öğle :13:03
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!