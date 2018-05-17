Sırbistan’da turizme destek

Belgrad şehrinden yaklaşık 20 kilometre uzakta şehrin simge yapılarından biri olan ve telekomünikasyon ile gözlem kulesi olarak kullanılan Avala Kulesi, 1961-1965 yılları arasında inşa edilerek 1965 yılında ziyarete açıldı. 1999’da NATO bombalamasının ardından yıkılan kule, restorasyon çalışmalarının ardından 21 Nisan 2010’da turistlerin ziyaretine açıldı. Avala Kulesi’nin restorasyonun 8’inci yıl dönümünün kutlanması vesilesiyle kuleye bağlı 122 metre yükseklikteki yaz terası, toplamda 119 metre satış alanı sunan ahşap araba şeklinde düzenlendi. Tezgahlar, ahşap gösteri sahnesi ve sandalyeler olmak üzere ihtiyaç duyulan ekipman TİKA tarafından karşılanarak, söz konusu alanda fuar, panayır, şenlik ve diğer faaliyetlerin gerçekleştirebilmesinin yanı sıra geleneksel Sırp giyim, hatıralık ve diğer eşyaların satışının yapılması, turizmin ve bölge kültürünün canlandırılması için imkan sağlanmış oldu.

Projenin açılışına Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Belgrad Belediye Başkanı Sinisa Mali ve TİKA Belgrad Program Koordinatörü Çağla Gültekin Tosbat katıldı. Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Ljajiç, Avala Kulesi’nin tüm yıl boyunca turizm merkezi olmasını istediğini söyleyerek, geçen yılın ilk üç ayına göre bu yıl Avala’yı ziyaret eden turist sayısının yüzde 35 arttığını belirtti. Ljajiç, Avala’nın Sırbistan’da en meşhur beş turistik yer arasında yer aldığına işaret ederek, 2018’de turist sayısının 200 binin üzerinde olmasını beklediklerini ifade etti.

Avala Kulesi’ndeki spor faaliyetlerine destek vermek üzere Başbakan Yardımcısı Ljajic ve Belgrad Belediye Başkanı Mali, kulenin ikinci katından 106 metre yükseklikten ipli iniş yaparak katılımcılardan büyük alkış topladılar. Belediye Başkanı Mali, Belgrad’ın görüntüsünün Avala Kulesi’nden mükemmel olduğunu ifade etti. Başkan Mali, “Yakın geçmişte burada kule ve harika bir görünüm dışında başka hiçbir şey yoktu. Spor faaliyetlerine destek vermek ve ziyaretçilere çeşitli programlar sunmak üzere geçen sene burada birkaç spor alanları, kafeterya ve hatıralık tanıtımı için çeşitli tezgahlar açtık. Bu sene TİKA, yaz terası düzenlemesi başta olmak üzere çeşitli ekipman sağlayarak geniş bir yelpazeye sahip olmamıza katkıda bulundu. Böylece, Belgrad ve diğer şehirlerden gelen artan sayıda ziyaretçiler için çok içerikli ve kapsamlı imkanları sağlamış olduk” dedi.

Halk tarafından yoğun ilgi gösterilen Avala Kulesi’nin restorasyonun 8’inci yıl dönümü kutlamalarında “Jana” ve “Nikola Tesla” kültür sanat birliklerinin gösterilerinin yanı sıra Sırp geleneksel ve doğal ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ürünün tanıtım ve satışı da gerçekleşti.