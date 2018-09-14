Sivas Tanıtım Günleri sürüyor

Ankara'da Sivas Tanıtım Günleri devam ediyor. Etkinlikte kendi yaptığı bıçakları sergileyen Erdoğan Güzel, ''İş yerime giren dili, dini, mezhebi ne olursa olsun velinimettir'' dedi.

"Sivaslı Şirin Baba" takma adıyla 20 yıldır Sivas'ta bıçak ustalığı yapan Erdoğan Güzel, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri'nde kendi yaptığı bıçakları sergiledi. İşinin inceliklerini anlatan Güzel, ''20 yıldır bu işi yapıyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş meslek grubu. El sanatlarını, Sivas'ın değerlerini genç jenerasyona aktarmak için yoğun bir çabam var. Bunları tamamen kendi imalathanemde yapıyorum. Benim ecdadım savaşları krom ve çelikle mi kazandı? Paslanır çelik, 24 ayar altındır. Krom girdikten sonra 18 ayara düşer. Hepsi paslanır. Sadece çelik dışarıdan gelir. Biz üretiyoruz ama kendi iç tüketimimize anca yetiyor. Çeliği işlemek çok önemli, çok uzun. Bütün işlem şekliyle tamamen el yapımı sapı dahil, fabrikasyon değil. Zanaat yok olmak üzere. Kaybolmaya yüz tutmuş zanaat grubu yok olmak üzere. Yaşatmak için bir gayretim var'' ifadelerini kullandı.

''İş yerime giren dili, dini, mezhebi ne olursa olsun velinimettir''

Güzel, "Benim dükkanımda da belirli bir rızkım var, Allah bana verecek ben bundan eminim. Önemli olan ben bunu size yansıtmam. Ticaret, para kazanmak sonra düşünülen bir iş. Zaten zanaatkarın en büyük özeliği o. Bir, tatlı dil, güler yüz sadakadır. İki, iş yerime giren dili, dini, mezhebi ne olursa olsun velinimettir. Yalan söylemeden kazanılan para helal paradır. O anlamda bu kültürü, Ahilik geleneğini hem devam ettirmek adına hem de kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.