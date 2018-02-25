Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Osmanlıspor, Antalyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambol de topu önünde bulan Yekta’nın vuruşunda kaleci Karcemarskas topu kornere çeldi.

13. dakikada Payam’ın ara pasıyla ceza sahası içine giren Umar topu sağına alarak vurduğu şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

18. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası içine girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Payam’ın vurduğu şutta top kaleci Ferhat’tan döndü. Dönen top Cikalleshi’nin eline çarparak önünde kaldı. Cikallishi’nin vurduğu şutta top ağlara gitti ama hakem el ver gerekçesiyle golü iptal etti.

27. dakikada Payam’ın uzaktan vurduğu şutta kaleci Ferhat topu eliyle kontrol etmek isterken elinden kaçırdı, kaleye doğru yönelen topu Ferhat çizgi üzerinde tuttu.

41. dakikada Osmanlıspor savunmada topu uzaklaştırmak isterken top Antalyasporlu futbolcu Da Silva’nın önünde kaldı. Silva’nın vuruşunda top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Carlos xx, Yalçın Ayhan xx, Anıl xx, Pinto xx, Ceyhun xx, Lembi xx, Regattin xx, Umar xx, Payam xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mehmet Güven, Lawal, Özer Hurmacı, Maxsö, Mehmet Batdal, Eren İyican, Furkan Özçal, Muhammed Bayır

Teknik Direktör: İrfan Buz

Antalyaspor: Ferhat xx, Sangare xx, Celutska xx, Angelo xx, Sakıb xx, Fernando xx, Yekta xx, Hakan Özmert xx, Emre xx, Maicon xx, Doukara xx

Yedekler: Evrim Özenç, Boffin, Yusuf Çelik, William, Luis Francisco, Harun Alpsoy, Milan Jevtovic, Musa Nizam, Danilo

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu