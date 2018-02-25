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25 Şubat 2018 15:56

Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

25 Şubat 2018 15:56

haftasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’la 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Da Silva’nın Payam’a ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.


55. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Cikalleshi’nin şutunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.


65. dakikada Doukara’nın pasında topu önünde bulan Emre’nin gelişine şutunda kaleci Karcemarskas son anda uzanarak topu kornere çeldi.


70. dakikada Hakan’ın ortasında arka direkte bomboş bulunan Emre’nin gelişine vurduğu şutta kale çizgisi üzerinde bulunan Luiz Carlos topu son anda kornere attı.



Stat: Osmanlı Stadı


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx


Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Carlos xx, Yalçın Ayhan xx, Anıl xx, Pinto xx, Ceyhun xx, Lembi xx (Mehmet Güven dk. 57 xx), Regattin xx, Umar xx, Payam xx (Lawal dk. 70 x), Cikalleshi xx (Mehmet Batdal dk. 77 xx)


Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mehmet Güven, Özer Hurmacı, Maxsö, Mehmet Batdal, Eren İyican, Furkan Özçal, Muhammed Bayır


Teknik Direktör: İrfan Buz


Antalyaspor: Ferhat xx, Sangare xx, Celutska xx, Angelo xx, Sakıb xx, Fernando xx, Yekta xx (William dk. 46 xx), Hakan Özmert xx (Milan Jevtovic dk. 76 xx), Emre xx ((Danilo dk 87 ?), Maicon xx, Doukara xx


Yedekler: Evrim Özenç, Boffin, Yusuf Çelik, William, Luis Francisco, Harun Alpsoy, Musa Nizam,


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Aminu Umar, Lawal (Osmanlıspor), Emre Güral (Antalyaspor)




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