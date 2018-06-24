Stajyerlere ilk yardım ve iş sağlığı iş güvenliği eğitimi

Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen programda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Oben Nazlı Altay, İş Güvenliği Kanunu kapsamında işçinin iş kazalarından korunması için yapması gerekenleri, Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlü Hekimi Yusuf Bayraktar ve İlk Yardım Eğitmeni Nurol Bengütaş da uygulamalı ilk yardım eğitimi verdi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, belirli periyotlarla hem personele hem de stajyerlere bilinçlendirme anlamında bu tür eğitimleri verdiklerini kaydetti.

İş veren ve işçinin iş kazalarını önlemedeki rolü, iş verenin alması gereken tedbirler ve iş güvenliğinin denetlenmesinin yanında solunum yetmezliği, kanama, kesik, kaza, tıkanma, zehirlenme, yaralanma gibi konularda uygulamalı olarak eğitime katılanlara gösterildi. 47 stajyer öğrencinin katıldığı seminer sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda hem çalışanın hem de işverenin bilinçlendirilmesinin önemine değinen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Oben Nazlı Altay, etkinlikteki temel amacın öğrencilere staj yaptığı kurumlarda uyması gereken kuralları hatırlatmak olduğunun altını çizdi.