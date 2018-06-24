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24 Haziran 2018 12:33

Stajyerlere ilk yardım ve iş sağlığı iş güvenliği eğitimi

Mamak Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün hizmet içi programları kapsamında belediyede staj yapan üniversite öğrencilerine ’’İlk Yardım’’ ve ’’Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’’ eğitimi verildi.

Stajyerlere ilk yardım ve iş sağlığı iş güvenliği eğitimi

24 Haziran 2018 12:33


Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen programda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Oben Nazlı Altay, İş Güvenliği Kanunu kapsamında işçinin iş kazalarından korunması için yapması gerekenleri, Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlü Hekimi Yusuf Bayraktar ve İlk Yardım Eğitmeni Nurol Bengütaş da uygulamalı ilk yardım eğitimi verdi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, belirli periyotlarla hem personele hem de stajyerlere bilinçlendirme anlamında bu tür eğitimleri verdiklerini kaydetti.


İş veren ve işçinin iş kazalarını önlemedeki rolü, iş verenin alması gereken tedbirler ve iş güvenliğinin denetlenmesinin yanında solunum yetmezliği, kanama, kesik, kaza, tıkanma, zehirlenme, yaralanma gibi konularda uygulamalı olarak eğitime katılanlara gösterildi. 47 stajyer öğrencinin katıldığı seminer sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda hem çalışanın hem de işverenin bilinçlendirilmesinin önemine değinen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Oben Nazlı Altay, etkinlikteki temel amacın öğrencilere staj yaptığı kurumlarda uyması gereken kuralları hatırlatmak olduğunun altını çizdi.




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