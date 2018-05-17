STK’lardan Kudüs için ortak açıklama

"Ortadoğu’da yeni çatışma alanları oluşturmak ve bölgeyi ateşe atmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu kararı kesin bir dille kınıyoruz" dedi.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı’nı oluşturan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Hak- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve TOBB, ABD’nin büyükelçiliği Kudüs’e taşıması ve ardından yaşanan İsrail’in Gazze katliamını kınadı. STK’lar adına ortak açıklamayı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. Hisarcıklıoğlu, yaklaşık 5 ay önce ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası hukuku yok sayarak İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ne kadar yanlış, tehlikeli ve sorumsuzca atılmış bir adım olduğunu ifade ettiklerini hatırlatarak, “Ne yazık ki ABD Yönetimi bundan geri adım atmadı, hatasında ısrar etti ve sonuçta tarihe utançla geçen Kudüs katliamı yaşandı. Öncelikle İsrail’in Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kudüs, 3 semavi din için de önemlidir, vazgeçilmezdir, her 3 semavi dinin de kutsal şehridir. Bu kimliğiyle asırlar boyunca bir arada yaşamanın simgesidir, insanlığın ortak değeridir, hiç kimsenindir ve hepimizindir. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid’-i Aksa ve Kudüs, 1,5 milyar nüfuslu İslam toplumu için de ayrıca mukaddestir, vazgeçilemez bir mekandır. Dolayısıyla ABD ve İsrail’in birlikte başlattığı bu hukuksuz adım, Kudüs’e ihanettir, huzur ve barışa ihanettir, insanlığa ihanettir, tüm İslam alemine karşı saygısızca bir tutum, açık bir provokasyondur. Ayrıca Filistin sorununun çözümüne ve Ortadoğu barış sürecine indirilmiş,bölgedeki hassas dengeleri ve istikrarı bozacak ağır bir darbedir” ifadelerini kullandı.

“Yarın İstanbul Yenikapı miting alanında yapılacak, Filistin Halkına Destek Mitingine hep birlikte katılıyoruz”

Hiç kimsenin, kişisel hevesleri veya politik çıkarları uğruna, milyarlarca insanın kaderiyle ve inancıyla oynamaya hakkı olmadığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“ABD Başkanı’nın hukuk ve demokrasi tanımaz yönü ile birleşen İsrail’in militarist, küstah ve insanlık dışı uygulamalarına sessiz kalınması, bunlara göz yumulması, tüm dünya için çok tehlikeli bir kapının açılmasına neden olacaktır. Kudüs’ün tarihi statüsünün ihlali kabul edilemez. Ortadoğu’da yeni çatışma alanları oluşturmak ve bölgeyi ateşe atmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu kararı kesin bir dille kınıyoruz. Yarın İstanbul Yenikapı miting alanında yapılacak, Filistin Halkına Destek Mitingine hep birlikte katılıyor, tüm camiamız mensuplarına da en geniş şekilde katılmaları çağrısında bulunuyoruz.”

“Bütün ülke ve İslam dünyası olarak hep beraber bir ortak tepki şeklinde bir araya gelinip ona göre yapılması lazım”

Basın mensuplarının “İsrail’e yönelik ekonomik alanda yaptırımlar konusunda neler düşünüyorsunuz” sorusu üzerine Hisarcıklıoğlu, “Bu toplum olarak hep beraber vereceğimiz bir kararın sonucunda ortaya çıkacaktır. Tepkinin bütün ülke ve İslam dünyası olarak hep beraber bir ortak tepki şeklinde bir araya gelinip ona göre yapılması lazım” açıklamasında bulundu.