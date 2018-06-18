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18 Haziran 2018 15:57

Tacikistan’a engelli rehabilitasyon merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan’ın en büyük hastanesi, Milli Tıp Merkezi “Şifobahş” bünyesinde engelli rehabilitasyon merkezi kuruyor.

Tacikistan’a engelli rehabilitasyon merkezi

18 Haziran 2018 15:57


TİKA tarafından gerçekleştirilen proje iki aşamalı olarak yapılacak. İlk aşamada hastane yönetiminin belirlediği alanda tek katlı bir bina inşa edilecek. Projenin ikinci aşamasında ise ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve ekipmanların alımı gerçekleştirilecek.


Engelli Rehabilitasyon Merkezinin kurulmasına ilişkin protokol, Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nasim Olimzoda Hoca ile TİKA Tacikistan Koordinatörü Tarık Mete tarafından imzalandı.


Tacikistan’a uluslararası standartlarda bir engelli rehabilitasyon merkezi kazandırılması amacıyla hayata geçirilen projenin bu senenin sonuna kadar bitirilmesi öngörülüyor. Rehabilitasyon merkezinde, Şifobahş Hastanesi’nin ortopedi servisinde ameliyat olan hastaların ameliyat sonrası normal hayata uyum sağlayabilmeleri için tedavi görmeleri hedefleniyor. Kurulacak merkezde engellilerinin rehabilitasyonu alanında yurt dışında eğitim almış uzman fizyoterapist ve ergoterapistlerin görev alması planlanıyor.




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