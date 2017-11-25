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25 Kasım 2017 12:29

Taşdelen, 24 Kasım’da öğretmen personeli ile bir arada

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Çankaya Belediyesinin gündüz bakımevlerinde ve Çankaya Evlerinde çalışan öğretmenleriyle bir araya geldi.

Taşdelen, 24 Kasım’da öğretmen personeli ile bir arada

25 Kasım 2017 12:29

Taşdelen, “Sizler bizim yarınlarımızı yetiştirenlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk aydınlığında nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.


Çankaya Belediyesine ait gündüz bakımevleri, Çankaya Evleri ve 1000 Çocuk Korosu’nda görev yapan 273 eğitmen ve öğretmen, Ankara Hakimevin’de Başkan Taşdelen ile bir araya geldi. Çankaya Belediyesinin yatırımlarla dolu 3 yılı geride bıraktığına dikkat çeken Taşdelen, en değerli arsaların üzerine gündüz bakımevleri ve Çankaya Evleri yapıldığını vurguladı. Taşdelen, “Sizler bizim yarınlarımızı yetiştirenlersiniz sizler için en kıymetli arsalarda en güzel binaları yapmak bizim görevimiz. Çünkü biz sadece bugünü değil geleceği de düşünen bir belediyeyiz” diye konuştu.


Çankaya olmanın farklılık gerektirdiğinin altını çizen Taşdelen sözlerine şöyle devam etti: “Biz bugün diğer ilçe belediyeleriyle değil büyükşehirler ile mukayese ediliyor isek bunu hep birlikte başardık. Belediyecilik bir takım işidir. Bu hikayeyi hep birlikte yazıyoruz ve her birinizin bu hikayede bir cümlesi var. Hep birlikte bir aile olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz”.


Kendisinin de öğretmen çocuğu olduğunu hatırlatan Taşdelen konuşmasının sonunda öğretmenlere yüce emeklerinden dolayı bir kez daha teşekkür etti.




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