Taşdelen, Çankaya modelini Mersin’de anlattı

Alper Taşdelen, Türkiye kentlerinin sosyal demokrat, halkçı, çevreci bir modele acil ihtiyaç duyduğunu belirterek, rant odaklı kent anlayışının kentleri büyük bir çöküntüleşme süreci içine soktuğuna dikkat çekti.

Başkan Alper Taşdelen panelde şu konulara değindi:

“Biz Çankaya’da büyük bir iddiayı, tarihsel bir sorumluluğu yerine getirmek için yola çıktık. Bu ülke, Çankaya’da imar ve inşa edildi. Büyük Atatürk’ün ilçesi Çankaya birçok alanda olduğu gibi kentleşme alanında da en devrimci örnekleri barındırmaktadır. Biz bu mirasın sahipleri ve geleceğe taşıyıcıları olarak belediyeciliğin sosyal demokratların ve Atatürkçülerin işi olduğunu vurguladık ve 3,5 yılda Çankaya’da rekorlar kırdık. Çankaya tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdik. 2014 yılından bu yana 7 kreş, 3 kültür merkezi, 3 pazaryeri, 13 Çankaya Evi, 6 Baharevi, Çocuk Teknoloji Evi, öğrenci yurdu ve 54 yeni park, 75 taksi durağı, 70 muhtarlık gibi çok sayıda eseri Çankayamıza kazandırdık.

2017 Nisan ayından bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlar için nakdi destek sağlayan Halk Kart, özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart ve yabancı dil eğitiminde yüzde 60’a varan indirim sağlayan Yabancı Dil Protokolü projelerini hayata geçirdik. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde imza altına aldığımız Sağlık Kart indirim protokolünden bugüne kadar 50 bin Çankayalı yararlandı. Çankaya Belediyesi olarak dil okulları ile imzaladığımız protokolle, devlet üniversitelerinden mezun ya da halen öğrenci olan 18-30 yaş arası kişilerin de yüzde 60’a varan indirimlerle yabancı dil öğrenmelerine imkan sunuyoruz.

İnsana dokunan bir projeyi daha hayata geçirerek, dar gelirli 2000 aileyi kapsayacak ‘Çankaya Halk Kart’ projesini başlattık ve şu ana kadar 405 haneye nakdi destek sağlanmasına olanak sunduk. Karta yatırılan 300 lira nakit para ile vatandaşlarımız diledikleri yerden alışveriş yapabilme imkanına kavuştu.”