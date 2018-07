TBMM Başkanı Yıldırım’a Devlet Şeref Madalyası tevcih edildi

Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle Devlet Şeref Madalyası tevcih edildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu madalya devletimizin bekası, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü toplumun huzuru birlik ve beraberliği için üstün başarı gösterenlere veriliyor. Kadim yol ve mesai arkadaşım Binali Bey’e ülkemize yaptığı hizmetler sebebiyle şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla şahsım milletim ve devletimiz adına tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, 2002’den beri AK Parti hükümetlerinde aldığı görevlerle ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için ortaya koyduğu çabalarla gerçekten hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Milletimizin hafızası ve tarih yapılan hizmetlerle sarf edilen çabaların en büyük hakemidir. Burada takdim ettiğimiz madalya, sadece devletimiz ve halkımız adına gösterilen fedakarlıklar karşısında vefa borcumuzun bir nişanesidir. Bu madalyanın bir başka gayesi de hizmet ehlini yeni projeleri, yeni eserler için teşvik etmektir. Son 16 yılda milletvekili, Ulaştırma Bakanı ve Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Binali Bey’in uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Atalarımız önce yoldaş sonra yol derler. Hayatın her alanında yol arkadaşlığı, gönül dostluğu önemlidir. Ancak bu sözün asıl yerinin bulduğu yer siyasettir, devlet idaresidir. Siyasette aynı ideallere inandığınız aynı değerleri paylaştığınız gönül ve fikir birliği içinde hareket ettiğiniz yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir. Türlü imkanlarla zorluk ve badirelerle dolu siyaset yolculuğu ancak sizi anlayan, sizinle aynı hedeflere kilitlenen yol arkadaşlarınızla yürünebilir. Hayatta en büyük zenginlik dost biriktirmektir. Allah’a hamd olsun, 40 seneyi aşan zorlu siyaset yolculuğumuzda Rabbim bizlere Binali Bey gibi güzel dostlar, sağlam dostluklar nasip etti. Dostluk en çok da keder ve kader ortaklığıdır. Dostluk yolun sıkıntılarına karşı beraber göğüs germektir. Binali Bey ile 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı başarı ile atlatmıştır. Üstesinden geldiğimiz her badireyle paylaştığımız her sevinç ve acı ile dostluğumuz daha da perçinleşmiş, çelikleşmiştir. Şair dostluğu şu şekilde ifade ediyor; ‘Biz haber etmeden haberimizi alırsın, yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin. Gözümüzün dilinden anlar, elimizin sırrını bilirsin. Namuslu bir kitap gibi güler, alnımızın terini silersin. O gider, bu gider, şu gider, dostluk, sen yanı başımızda kalırsın.’ Binali Bey en meşakkatli zamanlarımızda uzun yollardan kuş kanadı ile gelmiş derdimize, sıkıntımıza, mutluluğumuza ortak olmuştur onun için de Ulaştırma Bakanı olmuştur. Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı."

Yıldırım’ın üstlendiği her görevi ehliyet, liyakatla en güzel şekilde yerine getirdiğini ifade eden Erdoğan, "Gücünü ve itibarını makamından alanlardan değil, icraatlardan millete yapmış olduğu hizmetlerden alan bir arkadaşımız oldu. Özellikle son 16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanında gerçekleştirdiğimiz hamlelerimizin gerisinde Binali Bey’in mutlaka imzası, emeği vardır" açıklamasında bulundu.

Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz gecesindeki demokrasiye milletin iradesine Türkiye’nin bağımsızlığına sahip çıkan cesaretiyle milletin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Binali Bey o gece tarihi bir duruş sergilemiştir. Binali Bey FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz amansız mücadelenin en büyük destekçilerindendir. Bu dönemde Türkiye terör örgütlerine yönelik tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmiştir. Hükümetimizin dirayetli adımları karşısında FETÖ bitme noktasına, PKK ve uzantıları ise nefes alamaz duruma gelmiştir. Yeni dönemde terörle mücadelemiz çok daha kararlı, kapsamlı bir şekilde devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Binali Bey ile Başbakanlığı döneminde yakaladığımız uyumu inşallah Meclis Başkanlığı döneminde de devam ettireceğimize inanıyorum. Binali Bey, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bu hassas süreci fitnecilere aldırmadan, takdire şayan bir şekilde yönettiler. Bu gayretleriyle sadece Türkiye’yi sürekli kriz, kaos ve istikrarsızlık üreten bir sistemden kurtarmakla kalmadılar, aynı zamanda ilk defa iki farklı partinin bir araya gelerek sandık yoluyla büyük bir dönüşüme imza atabileceklerini göstererek, Türk demokrasisinin gücüne güç, itibarına itibar kattılar. 24 Haziran seçimleriyle uygulamaya koyduğumuz yeni yönetim modelini ülkemizin önünde yeni bir dönemin müjdecisi olarak görüyorum. İnşallah bundan sonra Türkiye’nin hedeflerine çok daha süratli şekilde ilerleyeceğine inanıyorum."

Erdoğan, konuşmasında Binali Yıldırım’ın devlet ve siyaset hayatında sergilediği başarılarda emeği olan eşi Semiha Yıldırım’a da teşekkür etti.

Devlet Şeref Madalyası tevcih edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım’a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti.

Yıldırım ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürürlükten kalkan Başbakanlığın mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması esnasında TBMM Başkanı Binali Yıldırım duygusal anlar yaşadı.