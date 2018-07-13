TBMM Genel Kurulunda komisyon üye sayıları belirlendi

Genel Kurul’da

komisyon üye sayıları belirlendi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Yıldırım, 27. dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "Yönetim sisteminin değişmesiyle birlikte esasen yürütme de sandıkta belirlenmiş, gelecek beş yıl için ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı vatandaşlarımızın oylarıyla seçilmiştir. Aynı şekilde yasama ve denetleme görevini yerine getirecek olan siz değerli milletvekillerimizin seçimi de aynı gün gerçekleştirilmiştir. Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisimize önemli görevler düşmektedir. Yeni dönemin özelliğine göre Mecliste artık yasama faaliyetleri yıllık bütçe kanun tasarısı hariç milletvekilleri tarafından teklif edilecek ve yasalaşması komisyonlarda, Genel Kurulda görüşülerek Mecliste gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Meclisimizin yeni dönemde oluşturacağı gerek kanun yapmada, gerek denetim faaliyetlerinde, gerekse toplumun her konudaki beklentilerini karşılama noktasında çalışma süreci içerisinde bazı teamüller, bazı uygulamalar geliştireceğine yürekten inanıyorum. Parti gruplarının, grup yöneticilerinin bu konuda karşılıklı anlayış ve istişare içerisinde Meclisimizin olabildiğince verimli bir şekilde çalışmasını temin bakımından çalışmalarının çok yerinde olacağını düşünüyorum. Meclis Başkanı olarak bu konuda bütün parti gruplarıyla uzlaşmaya dayalı bir yönetim anlayışını geliştirmenin gayreti içerisinde olacağım."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuşmasında TBMM’nin idari ve yapısal sorunları olduğunu belirterek, "Bu aksayan hususlar ve yönler var. Bu konu da nasıl başlarsa öyle gider. Baştan bu aksayan yönler konusundaki tutumunuz Meclisin önümüzdeki beş yıllık çalışmalarında eminim daha verimli bir çalışma imkânı, zamanın daha verimli kullanılması, Meclisin binalarıyla, eklentileriyle daha verimli kullanılmasına da imkân sağlar. Hiç şüphesiz kanun koyan bir yerin yani yasama organının başkanı olarak sizin de görevinizi ifa ederken Anayasa’ya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’ne sadık kalarak bu görevin ve Meclisin çalışmalarının yürümesini, yürütülmesini gözeteceğiniz muhakkak" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, danışma kurulu toplantısının düzenlendiğini belirterek, "Değerlendirmede partilerin Başkanlık Divanında temsiliyle ilgili hesaplamalar yapılırken 16 yıldır hesap edildiği üzere Meclis Başkanı Meclis Başkanlık Divanının içinde hesap edilirken bugün bu hesaplamanın 16 yıldır yanlış yapıldığı, Meclis Başkanının bu hesaplamanın dışında tutulması gerektiği ifade edildi. ’Bunun gerekçesi ne?’ diye sorduğumuzda Meclis Başkanını Meclis seçiyor, diğer Divan üyesi adaylarını Meclis grupları kendi arasında seçiyor. 16 yıldır yapılan bu uygulama sonucu İYİ Parti’nin Divanda 2 milletvekiliyle temsil edilmesi mümkünken böyle bir hesaplama cihetine gidilerek sadece bir milletvekiliyle temsil edilmesi mümkün oluyor. Burada biraz evvel ifade ettim, uzlaşmacı kimliğinize olan saygımız sonsuz ama netice itibarıyla bu uzlaşmacı kimliğiniz bir hakkın kaybına sebep olmamalı. O yüzden bu hesaplama sisteminin tarafımızdan kabul edilmediğini, tekrar mutlaka ve mutlaka bu konuda itirazımızın olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de şöyle konuştu:

"Burada sürekli çekişme, sürekli tartışma, polemik, toplumda da gerilimi, kamplaşmayı büyütmekten başka hiçbir şeye hizmet etmez. Adaletin gereği, vekil sayısı oranında Divanda temsildir. Biz rakamların peşinde değiliz. Mevzuatta olduğu gibi 15’e indirilse bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Biz adil olanın arkasında durmaya hazırız ama özel bir düşürmeyi yani fiilen olan durumun 23’ten 20’ye indirilmesini, eğer bunun mağduru bir tek parti olacaksa bunu asla ilkesel olarak doğru bulmayız. Biz onun için önergeyi olumlu buluyoruz ama bu hesabı yaparken bir ilkesel tutumun arkasındayız."

CHP, 15 Temmuz tarihinde TBMM’de özel oturum yapılması ile ilgili grup önerisi verdi. Öneri kabul edilmedi. Daha sonra AK Parti’nin grup önerisi görüşüldü. 16 Temmuz tarihinde Meclisin çalışması, komisyon üye sayısının belirlenmesine ilişkin öneri kabul edildi. Öneriye göre Meclis Başkanlık Divanı’nın 20 kişiden oluşması, Dilekçe Komisyonunun 12, Bütçe Komisyonunun 30, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 35 üyeden, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun 17, diğer komisyonların 26’şar üyeden kurulması ve komisyon üyeliklerinin siyasi parti gruplarına dağılımı belirlendi.