TDK’den Türkçe-Özbekçe Sözlük

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan kurumlardan biri olan ve farklı dillerin sözlüklerini yayımlamayı sürdüren Türk Dil Kurumu, Türk lehçelerinin sözlüklerini de yayımlıyor. Kurum, bu zamana kadar Azerbaycan, Hakas, Karaçay-Malkar, Kıpçak, Kırgız, Kumuk ve Yakut Türkçesi sözlüklerini de yayımladı. 2017’de ise Kurum hacimli bir Başkurt Türkçesi sözlüğü yayımlayarak alandaki mühim bir boşluğu doldurdu. 2018 yılının ilk aylarında yayımlanan “Kırım Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük”ten sonra şimdi de kapsamlı bir Özbek Türkçesi sözlüğü Kurumun yayınları arasındaki yerini aldı.

Nasiba Yusupova tarafından hazırlanan “Türkçe-Özbekçe Sözlük”te yaklaşık 35 bin kelime yer alıyor. 674 sayfalık eserin başlangıcında “Türk ve Özbek Alfabesi”, “Türkçe Harflerin Telaffuzu” ve “Kısaltmalar” bölümlerine yer veriliyor. Eser Özbek Türkçesini ve Türkiye Türkçesini öğrenmek isteyenlerin işini kolaylaştıracağı gibi karşılıklı kitap çevirileri yapılmasına da imkân sağlayacak, iki ülke arasındaki kültür bağlarını güçlendirecek ve sosyal iletişimi kolaylaştıracak.