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24 Kasım 2017 15:58

TED Ankara Koleji Öğretmenler Gününde Anıtkabir’i ziyaret etti

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları yönetici, öğretmen ve çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’e olan minnet ve şükran duygularının ifadesi olarak Anıtkabir’i ziyaret etti.

TED Ankara Koleji Öğretmenler Gününde Anıtkabir’i ziyaret etti

24 Kasım 2017 15:58


TED Ankara Koleji Vakfı Okulları yönetici, öğretmen ve çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Anıtkabir’i ziyaret etti. TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Z. Çörtoğlu’nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından, heyet Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Başkan Çörtoğlu, burada Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:


"Aziz Atatürk,


TED Ankara Koleji Vakfı Okulları olarak Cumhuriyetle birlikte başlattığın aydınlanma devrimini, eğitim alanında ilerici atılımlar ve yeniliklerle sürdürmekteyiz. Öğretmenlerimiz, her zaman olduğu gibi ülkemizi bilimde, teknolojide, sporda, sanatta, hayatın her alanında başarıyla temsil eden nesiller yetiştirme görevini azimle ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceklerdir.


24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarken ilkelerinin rehberliğinde çağdaş ve laik düşünce sisteminden, aklın ve bilimin yolundan ayrılmayacağımıza huzurunda bir kere daha söz veriyor, Seni minnet ve şükranla anıyoruz. Gözün arkada kalmasın Atam."




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