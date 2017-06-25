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25 Haziran 2017 11:23

TESK Başkanı Palandöken: “KOSGEB kredilerinin önündeki engeller kalkmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, hükümet tarafından esnafa sağlanan kredi desteğinin bankaların çıkardığı engeller yüzünden işlevsiz kaldığını söyledi.

TESK Başkanı Palandöken: “KOSGEB kredilerinin önündeki engeller kalkmalı”

25 Haziran 2017 11:23

Palandöken, “KOSGEB’in uygun görerek kredi talebini onayladığı 460 bin 167 işletmeden yalnızca 267 bin işletmeye kredi imkanı sundu. Bankalar, geriye kalan işletmeleri ise sudan bahanelerle kapıdan geri çeviriyor” dedi.


Bendevi Palandöken, kredi desteğinden faydalanmak amacıyla 770 bin 976 işletmenin başvuruda bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:


“KOSGEB bu başvuruları incelemiş, yaptığı elemeler sonucu 460 bin 167 işletmeye kredi verilmesini uygun bulmuştur. Bunun üzerine esnaf ve sanatkarlarımız dertlerine derman olabilecek krediyi almak için bankalara gittiklerinde ise sudan bahanelerle kapıdan geri çevrilmişlerdir. Bankalar esnaflara vergi ya da SGK borcu olduğunu söyleyerek krediyi işleme koysalar dahi ödemeyi yapmayıp hak edilen miktarı bloke etmektedirler. Böylece piyasaları canlandırmak amacıyla sunulan kredi imkanı heba edilmektedir. Sıcak paraya ihtiyaç duyulan böylesi bir dönemde para bankaların kasasında kalarak piyasaya girememektedir. Tabii bu da ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir."


Bendevi Palandöken, bankaları olumsuz tavırlarını değiştirmeye çağırarak, “Kredinin işlevinin yerine gelebilmesi, piyasaların canlanması, dolayısıyla ekonomiye katkı sunulması açısından bankaları esnafı desteklemeye çağırıyorum. Vergi ya da SGK borçları zaten yapılandırılmıştır. Kredileri borç bitene kadar bloke ederek heba etmemeli piyasaya nakit para girişini desteklemelidirler” diye konuştu.




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